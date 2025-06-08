أظهرت دراسة حديثة أن استهلاك كميات كبيرة من الخبز الأبيض قد يرتبط بزيادة خطر الوفاة بسرطان القولون. حللت الدراسة بيانات من أكثر من 118,000 مشارك، ووجدت أن تناول الخبز الأبيض بكميات كبيرة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.في المقابل، أظهرت الدراسة أن تناول الحبوب الكاملة، مثل خبز القمح الكامل، قد يكون له تأثير وقائي ضد سرطان القولون. يرجع ذلك إلى احتواء الحبوب الكاملة على الألياف والمغذيات التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتقلل من الالتهابات.ينصح الخبراء بتقليل استهلاك الخبز الأبيض والمنتجات المصنوعة من الحبوب المكررة، واستبدالها بالحبوب الكاملة كجزء من نظام غذائي صحي. كما يُوصى بزيادة تناول الألياف من مصادر متنوعة، مثل الفواكه والخضروات والبقوليات، للحد من خطر الإصابة بسرطان القولون.تؤكد هذه الدراسة أهمية اختيار مصادر الكربوهيدرات بعناية، والتركيز على الأطعمة الغنية بالألياف والمغذيات لدعم الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة.