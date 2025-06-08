أقدم شاب عراقي في مقتبل العمر، على الانتحار شنقًا، صباح (السبت)، في أحد مساجد محافظة ميسان، شرق العراق.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني، فإن الحادثة وقعت في ساعات الفجر الأولى السبت، داخل أحد المساجد في ناحية العدل التابعة لمحافظة ميسان، حيث عُثر على الطالب مشنوقا باستخدام حبل ربطه في إحدى زوايا المسجد.

وأكد المصدر أن الطالب المنتحر كان من طلبة المرحلة النهائية في الثانوية العامة، المعروفة محليا بـ«السادس الإعدادي»، دون أن تتضح بعد الدوافع وراء إقدامه على هذا الفعل المأساوي.

ولا تزال التحقيقات جارية من قبل الجهات العراقية المختصة للكشف عن ملابسات حادثة انتحار شاب داخل مسجد في محافظة ميسان، في وقت تشهد فيه بلاد الرافدين تصاعدا في حالات الانتحار.