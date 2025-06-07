أثارت واقعة الطفلة العراقية «رندا» موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد ظهور الطفلة مع والدتها في مقابلة تلفزيونية محلية، وكانت ابنتها الصغيرة ذات البشرة السمراء تقف بجانبها حين سألتها المذيعة عمّا إذا كانت الطفلة هي ابنتها، فجاء رد الأم مصحوبًا بضحكة ساخرة قائلة باللهجة العراقية «جلحة»، قبل أن تُبعد ابنتها قليلاً عن الكاميرا، وهي كلمة دارجة تُستخدم بمعنى قبيحة.





و«جلحة» كلمة دارجة باللهجة العراقية، تُستعمل في بعض البيوت كنوع من السخرية.

‏وما إن خرجت الكلمة من فم الأم أمام الكاميرا، حتى اعتبرها الجمهور إهانة علنية لطفلة لم تتجاوز العشر سنوات!، ووصفوا الطفلة بالملكة السومرية، والشابة السمراء الفاتنة.





‏ وانهالت الانتقادات على الأم ووُصفت بأنها متنمّرة، قاسية، تقلل من قيمة ابنتها أمام الناس، بل وصل الأمر إلى اتهامها بأنها تمارس تنمرًا أسريًا مباشرًا أمام الجمهور، وربما تُسيء معاملة الطفلة في الخفاء.

الأم التي قالت خلال اللقاء بأنها تفضل الزواج عن حب أكثر من الزواج التقليدي، لم تشفع لها إجابتها الرومانسية أمام الجمهور الذي شن عليها هجوماً قاسياً، مما دفع ابنتها السمراء الصغيرة (رندا) للظهور مجددًا في فيديو للدفاع عن والدتها، مؤكدة أن الأخيرة تدلعها بـ«البنت الجلحة».

وشددت الابنة على أنه ليس كل ما يحكى على مواقع التواصل صحيح، متمنية إنهاء الجدل والانتقادات التي لا طائل منها.





وبدا للبعض أن رد الطفلة محاولة لتلطيف الموقف، أو ربما لحماية صورة الأم بعد أن تحوّلت إلى محور نقد واسع. بل ورأوا في رد الطفلة ما يُشير إلى خلل أعمق: حين يُجبر الابن أو الابنة على تبرير الإهانة دفاعًا عن الأسرة أمام المجتمع.

وشاركت الفنانة أحلام بدعم الطفلة العراقية عبر منصة X وكتبت: «يلجمالك سومري ونظرات عينك بابلية»





من جانبها، علقت الفنانة العراقية شذى حسون على الفيديو المتداول وقالت عبر حسابها في «انستقرام» «انتي جميلة حبيبتي وأمج أكيد كانت تضحك وياج لان مستحيل أم تحجي على بنتها و تتنمر عليها مستحيل».