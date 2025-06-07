سجلت غانا 45 إصابة مؤكدة بفايروس جدري القرود خلال شهر واحد، في أسوأ موجة تفشٍّ منذ عام 2022، مشيرةً إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن، بحسب هيئة الصحة الغانية.

وأفادت الهيئة اليوم بأنها «أطلقت خطة استجابة عاجلة؛ تهدف إلى احتواء التفشي، وتشمل التعرف المبكّر على المصابين، وعزلهم، وتقديم العلاج اللازم لهم، إضافة إلى تتبع المخالطين، وتطعيم العاملين في القطاع الصحي الأكثر عرضة للإصابة، إلى جانب تنفيذ حملة توعوية شاملة».

وأكدت السلطات الصحية أن عدد الإصابات قد يشهد ارتفاعاً خلال الأيام أو الأسابيع القادمة، لكنها أوضحت أن السلالة المتحورة المنتشرة حالياً في البلاد تُعدُّ أقل خطورة من تلك المتفشية في مناطق أخرى.