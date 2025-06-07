لقيت مراهقة شهيرة على «تيك توك» حتفها برصاصات قاتلة في جريمة وصفتها الشرطة بأنها «مروعة»، أطلقها شاب رفضته مرارا عبر الإنترنت.

سانا يوسف، التي أتمت من عمرها 17 عاما الأسبوع الماضي، أُطلقت عليها النار في منزلها في إسلام آباد على يد دخيل كان يراسلها بإصرار قبل أن يصل إلى منزلها مساء الإثنين.

وقالت الشرطة إن المشتبه به دخل منزل «يوسف» بعد أن تجوّل خارجه، وأطلق النار عليها عدة مرات، ما أسفر عن مقتلها فورا برصاصتين مباشرتين. وبعد قتل المراهقة، التي كانت موضع أكثر من 1.5 مليون متابع على التطبيق الشهير، سرق هاتفها وهرب.

واعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 22 عاما بتهمة القتل، واستعادت سلاح الجريمة وهاتف نجمة التواصل الاجتماعي.

وأوضح قائد شرطة العاصمة الباكستانية إسلام آباد علي نصير رضوي، للصحفيين أن وفاة سانا يوسف كانت نتيجة «رفض متكرر» له.

وأضاف رضوي: «كان الشاب يحاول التواصل معها مرارا وتكرارا. كانت هذه جريمة قتل مروعة وبدم بارد».

وأشار المسؤولون إلى أن مقتل يوسف أثار «موجة من القلق» في أنحاء البلاد، مما وضع الشرطة تحت ضغط «هائل» للعثور على القاتل.

والد نجمة «تيك توك» محطم القلب يوسف حسن، أخبر الـ«بي بي سي» أن سانا كانت ابنته الوحيدة.

ووصفها بأنها «شجاعة جدا»، وقال إن ابنته لم تذكر شيئا عن المشتبه به أو أي سلوك تهديدي قبل وفاتها.

وكشف أن عمة المؤثرة كانت في المنزل عندما اقتحمه المشتبه به بالقوة، وهددها بإطلاق النار عليها قبل أن يفر.

وأضاف أن سانا دُفنت في منطقة تبعد نحو 250 ميلا عن العاصمة.

هذا وارتفعت شهرة المراهقة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديثها عن حقوق النساء في باكستان، وحصلت على متابعة كبيرة بلغت أكثر من 1.5 مليون على تيك توك من خلال فيديوهاتها.

وفي منشورها الأخير المحزن، كانت تُرى وهي تحتفل بعيد ميلادها وتأكل البيتزا مع أصدقائها على سطح أحد المنازل.