أفادت تقارير إخبارية، (الجمعة)، أن نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، سيحصل على لقب فارس ضمن جوائز عيد ميلاد الملك.

وكشفت صحيفة «الصن» البريطانية أن قائد منتخب إنجلترا السابق سيظهر على القائمة التي ستنشر الأسبوع القادم، بعد أن سبق أن تم منحه وسام الإمبراطورية البريطانية عام 2003.

وسبق لبيكهام، الذي خاض 115 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي وقام بأعمال خيرية واسعة، أن ترشح لنيل لقب فارس منذ أكثر من عقد.

وسيحصل سفير (اليونيسف) للنوايا الحسنة، الذي بلغ الخمسين من عمره في مايو الماضي، على لقب «سير»، بينما ستحصل زوجته، فيكتوريا بيكهام، نجمة فرقة «سبايس غيرلز» الاستعراضية السابقة، على لقب «ليدي بيكهام».

وكان بيكهام على وشك الحصول على لقب فارس ضمن قائمة جوائز رأس السنة الجديدة لعام 2014، لكن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية وضعت علامة حمراء على ترشيحه بسبب تورطه في مخطط مزعوم للتهرب الضريبي، وفقا لتقارير سابقة.

وتعززت التكهنات بشأن ترشيح بيكهام لنيل لقب فارس بعد إعلانه اعتزال كرة القدم عام 2013.

وأظهرت لقطات نشرتها صحيفة «الصن» للملك تشارلز الثالث وهو يسأل بيكهام إن كان قد «تلقى هدية عيد ميلاده الخمسين»، خلال محادثة في معرض تشيلسي للزهور الشهر الماضي.