تسبب طرد مشبوه في إصابة ما لا يقل عن 12 شخصاً في مركز توزيع تابع لشركة «دي إتش إل» الألمانية للخدمات اللوجستية في مدينة لانغنتسين بالقرب من مدينة نورنبرغ الألمانية.

وكشفت متحدثة باسم الشرطة، اليوم (الجمعة)، إن المصابين نُقلوا إلى المستشفى، موضحة أن العدد قابل للارتفاع، وأشارت إلى أن عدداً من الموظفين اشتكوا من مشكلات صحية.

وأكدت المتحدثة أنه تم استدعاء الشرطة ورجال الإطفاء وخبراء المواد الخطرة إلى الموقع وتم إخلاء المبنى.

ووفقاً للتحقيقات الأولية، عُثر على طرد مشبوه هذا الصباح. فيما لم يُعرف محتوى الطرد بالضبط.