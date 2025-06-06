تشير دراسات حديثة إلى أن استهلاك القهوة قد يؤثر على فعالية بعض الأدوية، مما يستدعي الحذر عند تناولها. من بين الأدوية التي قد تتأثر:- أدوية الغدة الدرقية: مثل ليفوثيروكسين، حيث يمكن للقهوة تقليل امتصاص الجسم للدواء، مما يقلل من فعاليته.- موسعات الشعب الهوائية: مثل الأمينوفيلين، حيث قد تزيد القهوة من خطر الآثار الجانبية مثل الصداع والقلق.- أدوية هشاشة العظام: مثل الريزدرونات، حيث يمكن للقهوة تقليل امتصاص الدواء، مما يقلل من فعاليته.- مضادات الاكتئاب: مثل فلوفوكسامين، حيث قد تؤثر القهوة على كيفية استقلاب الجسم للدواء.- أدوية ارتفاع ضغط الدم: مثل بروبرانولول، حيث قد تقلل القهوة من فعالية الدواء في خفض ضغط الدم.ينصح الأطباء بتناول هذه الأدوية مع الماء وتجنب القهوة لفترة معينة بعد تناول الدواء لضمان فعاليته. من الأفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي حول التوقيت المناسب لتناول القهوة عند استخدام هذه الأدوية.