تستعد شركة Apple لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 في سبتمبر 2025، مع تحسينات ملحوظة في نظام الكاميرا. تشير التسريبات إلى أن الكاميرا الأمامية ستُرفع دقتها إلى 24 ميغابكسل، مقارنة بـ12 ميغابكسل في الطرازات السابقة، مما يعِد بتحسين جودة الصور الذاتية.بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تحتوي طرازات iPhone 17 Pro وPro Max على عدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميغابكسل، مع دعم لتقنية التقاط الفيديو المزدوج، مما يتيح تسجيل الفيديو بالكاميرا الأمامية والخلفية في آن واحد. كما تشير التقارير إلى أن Apple قد تعتمد تقنية «ميتالينز» الجديدة، وهي عدسات مسطحة تستخدم الأسطح النانوية لتركيز الضوء، مما قد يقلل من حجم مستشعر Face ID ويؤدي إلى تصميم أكثر أناقة.من المتوقع أيضاً أن تأتي الأجهزة الجديدة بمعالج A19 Pro وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، مع تحسينات في التبريد والاتصال عبر دعم Wi-Fi 7. تشير التسريبات إلى أن التصميم سيشمل إطاراً من الألمنيوم وظهراً زجاجياً، مع تقليل حجم «الجزيرة الديناميكية» في الشاشة.على الرغم من أن هذه المعلومات تستند إلى تسريبات ولم تؤكدها Apple رسمياً، إلا أنها تعكس التوجهات المحتملة لتحسين الأداء والتصميم في سلسلة iPhone 17 القادمة.