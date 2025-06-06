خطفت الأميرة رجوة، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأنظار في أحدث إطلالاتها خلال مباراة منتخب «النشامى» ومنتخب عُمان على استاد عمّان الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وحرصت الأميرة رجوة التي وصفها الجمهور بأنها «وجه الخير»، على حضورها مباراة «النشامى»، كنوع من التشجيع وتقديم الدعم المعنوي من العائلة الهاشمية والشعب الأردني للمنتخب الوطني الأردني.

فيما تواجد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بجانب شقيقه الأمير هاشم، لمساندة المنتخب الأردني في ملعب السلطان قابوس الرياضي في مسقط. وبدت عليه مظاهر الفرحة حينما حقق المنتخب الأردني الأهداف الثلاثة النظيفة في الشباك العُمانية.

ولم يكن الحضور الملكي لمباراة المنتخب الأردني ونظيره العُماني مقتصراً على ولي العهد الأمير الحسين وشقيقه الأمير هاشم فحسب، بل كانت الأميرات الثلاث؛ الأميرة رجوة الحسين، الأميرة إيمان، والأميرة سلمى، أبرز الحضور.

ومن خلال خاصية قصص حسابها الرسمي على إنستغرام، شاركت الملكة رانيا العبدالله فرحتها بفوز المنتخب الأردني، حيث شاركت صورة للمنتخب على أرض الملعب، وكتبت: «عفية يالنشامى.. خليتوا العيد عيدين»، فهذا الانتصار جمع الفخر بالإنجاز مع بهجة العيد، وتحولت الأجواء إلى احتفالٍ مضاعف تتناغم فيه مشاعر النصر والسرور.

وبهذا الفوز يتأهل المنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ونجح منتخب «النشامى» في التأهل للحدث الكروي الأكبر للمرة الأولى على مر تاريخه.

وسيرافق المنتخب الكوري الجنوبي نظيره الأردني في التأهل، إذ يقع «الشمشون الكوري» في صدارة المجموعة الثانية، بـ19 نقطة، عقب تفوقه على المنتخب العراقي بهدفين نظيفين.