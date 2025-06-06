شهد مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة Meta، زيادة ملحوظة في ثروته خلال عام 2025، مما عزز مكانته بين أغنى أغنياء العالم. وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ارتفعت ثروته إلى 235 مليار دولار، مما يجعله في المرتبة الثانية بعد إيلون ماسك، الذي تبلغ ثروته 377 مليار دولار. تأتي هذه الزيادة نتيجة لأداء أسهم Meta القوي، حيث شهدت الشركة نمواً في مجالات مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي. كما ساهمت استثمارات زوكربيرغ في مشاريع تكنولوجية متنوعة في تعزيز ثروته.في المقابل، شهد جيف بيزوس، مؤسس أمازون، انخفاضاً في ثروته إلى 227 مليار دولار، مما جعله يتراجع إلى المرتبة الثالثة. يعكس هذا التغيير الديناميكية المستمرة في قائمة أغنى أغنياء العالم، حيث تتأثر الثروات بأداء الشركات والاستثمارات الشخصية.تُظهر هذه التطورات أهمية الابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة كعوامل رئيسية في تعزيز الثروات الشخصية، وتؤكد على الدور المتزايد للتكنولوجيا في تشكيل الاقتصاد العالمي.