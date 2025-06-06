في خطوة غير معتادة أثارت اهتمامًا واسعًا، أعلنت الحكومة اليابانية تعديلات قانونية جديدة تنظم كيفية اختيار أسماء الأطفال عند تسجيل المواليد، والقرار يأتي استجابة لتزايد ظاهرة استخدام أسماء لامعة أو غير مألوفة تعرف محليًا باسم «كيرا كيرا»، والتي باتت تثير مخاوف من آثارها السلبية على الأطفال والمجتمع.



تطلق هذه التسمية في اليابان على الأسماء غير التقليدية التي يستخدم فيها الآباء قراءات غير معتادة لحروف الكانجي -أحد الأنظمة الثلاثة المكونة لنظام الكتابة الياباني- أو يستلهمونها من الثقافة الشعبية، مثل شخصيات الأنمي أو الأطعمة أو أسماء مستوردة من لغات أجنبية.

ومن الأمثلة الواقعية من الأسماء المرفوضة أو المثيرة للجدل اسم بيكاتشو المستوحى من سلسلة «بوكيمون»، واسم «أكوما»، والذي يعني «شيطان» باللغة اليابانية، وأسماء بألفاظ أجنبية يصعب نطقها أو كتابتها وفق النظام الياباني.

ووفق ما أعلنته وزارة العدل اليابانية، تهدف التعديلات إلى الحفاظ على وضوح اللغة اليابانية المكتوبة والمنطوقة، وتجنب تعريض الأطفال للتنمر أو الإحراج بسبب أسمائهم، وتسهيل الإجراءات الإدارية التي تتطلب قراءة دقيقة للأسماء في السجلات الرسمية. كما أصبح لزامًا على الوالدين عند تسجيل اسم الطفل تحديد النطق الدقيق لحروف الكانجي المستخدمة، والالتزام بقراءات معترف بها، أو تقديم مبررات منطقية للقراءات غير المعتادة، وتجنب الأسماء التي قد تُعتبر مسيئة أو مربكة من الناحية اللغوية أو المجتمعية.

ويحق للسلطات المحلية رفض الأسماء التي تُخالف هذه القواعد، وهو ما يُعد سابقة في التعامل مع حرية التسمية في اليابان.