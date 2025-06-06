في واقعة نادرة أثارت اهتمام العلماء ومحبي الأساطير، جُرفت سمكة مجداف ضخمة، تُعرف باسم «سمكة يوم القيامة»، إلى شاطئ أوشن بيتش بالقرب من بلدة ستراهان في الساحل الغربي بأستراليا.

وتُعد هذه السمكة من أطول الأسماك في العالم، حيث يمكن أن يصل طولها إلى ثمانية أمتار، وتعيش عادة في أعماق تراوح بين 150 و1000 متر تحت سطح البحر، مما يجعل رؤيتها حدثًا استثنائيًّا.

وفي التفاصيل ووفقا لموقع «ميرور»، اكتشفت امرأة تدعى سيبيل روبرتسون السمكة أثناء نزهة مع كلبها، عندما لاحظت وجود نسر يحوم فوق الشاطئ، مما أثار فضولها.

وعند اقترابها، فوجئت بالسمكة الفريدة التي تتميز بألوان زاهية وعلامات مميزة حول رأسها.

وقامت بالتقاط صور لها ومشاركتها في مجموعة علمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم التعرف عليها على أنها سمكة مجداف.

وتم التواصل مع منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO) لجمع عينات من السمكة قبل أن تتغذى عليها الطيور.

وفي الثقافة اليابانية، تُعرف هذه السمكة باسم «ريوغو نو تسوكاي»، وتُعتبر نذيرًا لحدوث كوارث طبيعية مثل الزلازل والتسونامي.

وتعود هذه الأسطورة إلى ملاحظات سابقة، حيث تم العثور على عدة أسماك مجداف على الشواطئ اليابانية قبل زلزال وتسونامي توهوكو المدمر عام 2011، الذي أودى بحياة أكثر من 20,000 شخص.

ومع ذلك، يشير العلماء إلى عدم وجود دليل علمي يربط بين ظهور سمكة المجداف والكوارث الطبيعية.

ويُعتقد أن ظهورها على السطح قد يكون نتيجة لظروف بيئية أو صحية تؤثر على سلوكها، مثل التغيرات في درجات الحرارة أو التلوث.