أظهرت دراسة جديدة أن تحفيز العصب المبهم عبر الأذن يمكن أن يخفف من آلام الركبة لدى مرضى التهاب المفاصل. أجرى الباحثون تجربة شملت 30 مشاركاً، حيث تلقى كل منهم جلسة واحدة مدتها 60 دقيقة من التحفيز الكهربائي غير الجراحي للعصب المبهم عبر الأذن. أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في مستويات الألم وتحسناً في تقلب معدل ضربات القلب، مما يشير إلى تأثير إيجابي على الجهاز العصبي اللاإرادي. يُعتقد أن هذا النوع من التحفيز يساعد في تقليل الإشارات العصبية المرتبطة بالألم، مما يوفر راحة للمرضى دون الحاجة إلى أدوية مسكنة.يُعتبر هذا النهج واعداً كعلاج غير جراحي وآمن لآلام الركبة، خاصةً لأولئك الذين يبحثون عن بدائل للعلاجات التقليدية. مع ذلك، يؤكد الباحثون الحاجة إلى دراسات أوسع لتأكيد فعالية هذا العلاج وتحديد أفضل الممارسات لاستخدامه في المستقبل.