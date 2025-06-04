في حادثة لافتة، تعرض متحف جريفان الشهير في باريس لسرقة تمثال شمعي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تبلغ قيمته 40 ألف يورو.

وسُرق التمثال على يد 3 نشطاء، امرأتان ورجل، ونُقل مباشرة إلى السفارة الروسية في العاصمة الفرنسية احتجاجًا على موقف فرنسا من الحرب في أوكرانيا.

ووفقًا لتقارير وكالة نوفا الإيطالية، دخل المتهمون المتحف متنكرين كحرفيين أو موظفين، واستغلوا انشغال أحد الحراس ليقوموا بسرقة التمثال.

بينما أكدت صحيفة «إنفوباي» الأرجنتينية أن النشطاء ينتمون إلى منظمة «جرينبيس»، وأن الهدف من العملية هو التنديد بتورط فرنسا في النزاع الأوكراني.

وأفادت المنظمة، في بيان صحفي، بأن المجموعة تنكرت كسياح في البداية، ثم ارتدت ملابس الحرفيين داخل المتحف، مما ساعدهم في نقل التمثال بسهولة دون لفت الانتباه.