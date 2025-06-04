بعد مرور نحو 50 عامًا على العثور على معلمة شابة مقتولة طعنًا داخل مدرسة ثانوية في سان خوسيه بكاليفورنيا في أول أيام العطلة الصيفية، كشف محققو القضية القديمة هوية قاتلها علنًا لأول مرة يوم الإثنين.

وأعلن مكتب المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا أن معلمة مدرسة برانهام الثانوية، ديان بيترسون، قُتِلت طعنًا على يد فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، يُدعى هاري «نيكي» نيكرسون، في 16 يونيو1978. وأوضح المحققون أن نيكرسون كان يحمل سكينًا كُتب عليها «عزيزتي المعلمة».

بعد يوم من انتهاء العام الدراسي 1977-1978، كان معلمو مدرسة برانهام الثانوية يُنظفون فصولهم الدراسية استعدادًا للصيف. وعثر أحد الطلاب على المعلمة بيترسون ملقاة على الأرض بالقرب من فصلها الدراسي مصابة بطعنة في صدرها.

كشف المحققون القضية الغامضة بعد اجتماعهم مع أحد أفراد عائلة نيكرسون هذا العام، وفقًا لمكتب المدعي العام. قال إن نيكرسون بعد دقائق من جريمة القتل، ذهب إلى منزلهم واعترف بطعن المعلمة، وهو ما اعترف به أحد أفراد العائلة للشرطة.

كانت حياة نيكرسون بعد القتل عبارة عن سلسلة من المواجهات مع سلطات إنفاذ القانون.

وقال المحققون إنه تم القبض عليه وإدانته بتهم السطو المسلح والاعتداء بسلاح مميت والاختطاف. في عام 1984، أصيب برصاصة خطيرة أثناء محاولة سرقة مخدرات، وعلى الرغم من أنه نجا، عاد في عام 1993، ليضع حدًّا لحياته بعد أن قرر الانتحار بطلق ناري أطلقه على نفسه، حسبما قال المسؤولون.

وقال نائب المدعي العام روب بيكر لـ KRON4 إن نيكرسون لم يكن طالبًا في مدرسة برانهام الثانوية. وبينما لم يُثبت المحققون دافعًا قاطعًا، قال بيكر لـ KRON4: «افترض المحققون آنذاك أن ديان قاطعت صفقة مخدرات في الحرم الجامعي عن غير قصد في اليوم التالي لنهاية الفصل الدراسي».







وقال المدعي العام جيف روزن: «هذا يُمثل نهاية لغزٍ رهيب ومأساوي. وكنت أتمنى أن نرى السيدة بيترسون مواطنةً مسنةً اليوم لو لم تلتقِ بهذا المراهق العنيف. وأتمنى لو كانت كذلك. أنا سعيدٌ لأننا حللنا هذه القضية، على الرغم من أن القاتل ليس على قيد الحياة لمواجهة العدالة. أتمنى لو كان كذلك».

وأضاف بيكر إنه تم القبض على نيكرسون بعد 4 أيام من القتل في حادثةٍ غير ذات صلة. وقال بيكر لـ KRON4: «لقد اتهم الشرطة تلقائيًا بمحاولة "إلصاق" جريمة القتل به، وأنكر قتل ديان، وأنكر امتلاك سكين».

قال المدعون العامون إن الشرطة التقطت صورةً للصبي البالغ من العمر 16 عامًا في يونيو 1978، وكانت تحمل تشابهًا كبيرًا مع رسمٍ مُركبٍ استنادًا إلى روايات شهود عيان عن هجوم المدرسة الثانوية.

في عام 1983، أبلغت عائلة طالب في مدرسة برانهام الثانوية الشرطة أن ابنهم ادعى أنه رأى وفاة بيترسون العنيفة وحدد هوية نيكرسون على أنه الشخص المسؤول. ومع ذلك، أنكر الطالب لاحقًا الإدلاء بهذا التصريح. في عام 1984، وأخبر شاهد آخر الشرطة أن نيكرسون اعترف بقتل بيترسون، لكن الشرطة لم تتمكن من تأكيد هذا الادعاء.

وواصل نيكرسون بعد المدرسة الثانوية، ارتكاب المزيد من الجرائم، بما في ذلك الاختطاف والاعتداء بسلاح مميت والسطو المسلح، وفقًا لما ذكره المدعون العامون.

بين عامي 2023 و2024، أجرى مختبر الجرائم التابع للمدعي العام تحقيقات مكثفة في الحمض النووي في القضية، سعياً لتحديد هوية قاتل بيترسون. وخلافاً لقضايا أخرى حُلّت أخيراً في ساوث باي، لم يتمكن محققو الطب الشرعي من مطابقة الحمض النووي. بل جاء الحلّ في القضية من تقدّم أحد أفراد عائلة نيكرسون بشكوى إلى الشرطة.

وصرح رئيس شرطة سان خوسيه بول جوزيف: «مرّ ما يقرب من 5 عقود على مأساة وفاة مُعلّمة شابة». وأضاف: «مع أن المشتبه به لن يُحاكم ولن يواجه عواقب أفعاله، نأمل أن يُعيد هذا القرار الطمأنينة إلى أحباء الضحية ومجتمع عانى طويلاً من هذه الخسارة. مهما مرّ من الوقت، سنواصل البحث عن الحقيقة. كل ضحية مهمة، وكل حياة تستحق العدالة». تم التعرف على امرأة مُقطّعة الأوصال من سان خوسيه في قضية قتل لم تُحل. أُنشئت وحدة القضايا الباردة التابعة للمدعي العام عام 2011، وحلّت أكثر من 30 قضية قتل لم تُحل منذ عام 1996. تُعدّ قضية بيترسون رابع قضية قتل باردة يُحلّها مكتب المدعي العام عام 2025.

قال أحد أفراد عائلة المُعلّمة: «كانت ديان شخصية جميلة ورائعة، ونفتقدها كثيرًا».