أصدرت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا تحذيراً من انتشار سلالة جديدة وشديدة العدوى من فايروس كوفيد-19، تُعرف بـNB.1.8.1، والتي رُصدت لأول مرة في الصين في يناير الماضي.

وتُعد كاليفورنيا الولاية الأمريكية السادسة التي تكتشف هذه السلالة، بعد واشنطن، فرجينيا، هاواي، رود آيلاند، ونيويورك.

وتشير الاختبارات المعملية إلى أن هذه السلالة أكثر عدوى من السلالات الأخرى المنتشرة، مما تسبب في ارتفاع حاد في الإصابات ودخول المستشفيات في كاليفورنيا، حيث قفزت نسبة الحالات المرتبطة بـNB.1.8.1 من 2% في أبريل إلى 19% في مايو، وفقاً لبيانات إدارة الصحة.

ودفع هذا الارتفاع بعض الأطباء في الولاية إلى المطالبة بإعادة فرض ارتداء الكمامات، على غرار ما تفعله دول مثل هونغ كونغ.

وأكدت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا أن فايروس كوفيد-19 لا يزال ينتشر، ومن المتوقع حدوث زيادات موسمية في مستويات الإصابات.

ومع أن السلالة NB.1.8.1 لم تصبح بعد منتشرة بما يكفي لتتبعها من مراكز السيطرة على الأمراض (CDC)، فإن السلالة LP.8.1 تهيمن حالياً على الإصابات في الولايات المتحدة بنسبة 73%.

وأشارت الإدارة إلى أن اللقاحات الحالية، المصممة ضد سلالة JN.1، من المتوقع أن تظل فعالة ضد السلالة الجديدة.

في سياق متصل، أثار وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي جونيور جدلاً بقراره سحب لقاح كوفيد-19 من الأطفال الأصحاء والنساء الحوامل، رغم بقائه ضمن جدول التطعيمات الموصى به للأطفال.

وتُظهر بيانات 19 أبريل أن نسبة الاختبارات الإيجابية لكوفيد في كاليفورنيا بلغت 2.1%، مع انخفاض طفيف في معدل الدخول إلى المستشفيات إلى 1.3 لكل 100 ألف شخص.

على الصعيد العالمي، تشهد الصين ارتفاعاً في نسبة المرضى المصابين بكوفيد في حالة حرجة من 3.3% إلى 6.3% خلال الشهر الماضي، بينما قفزت نسبة الإيجابية في غرف الطوارئ من 7.5% إلى 16.2%.

كما سجلت تايوان زيادة بنسبة 78% في دخول غرف الطوارئ خلال الأسبوع الأول من مايو، ووصلت الإصابات في هونغ كونغ إلى أعلى مستوى خلال 12 شهراً.

وتشمل أعراض السلالة الجديدة الحمى، القشعريرة، السعال، ضيق التنفس، الإرهاق، آلام العضلات، الصداع، فقدان حاستي التذوق والشم، التهاب الحلق، الاحتقان، الغثيان، القيء، والإسهال، ولا يمكن لاختبارات كوفيد تحديد السلالة المسببة.