في زمن تُعد فيه الأمتعة المفقودة كابوساً يطارد المسافرين عالمياً، يبرز مطار «كانساي» الذي يوجد في قلب خليج أوساكا، على جزيرة اصطناعية تتحدى قوانين الطبيعة في اليابان، كرمز في عالم الطيران، فعلى مدار تاريخه ولمدة 30 عاماً، لم يكن هذا المطار مجرد بوابة لعشرات الملايين من المسافرين، بل صانع إعجاز في عالم الطيران، و«لم يفقد حقيبة واحدة!».

يتربع مطار «كانساي» الدولي في اليابان على عرش الكفاءة العالمية، حيث يحتفل بإنجاز استثنائي، بمرور 30 عاماً دون فقدان حقيبة واحدة منذ افتتاحه في سبتمبر 1994، ورغم أنه يستقبل ما بين 20 إلى 30 مليون مسافر سنوياً ويتعامل مع نحو 10 ملايين حقيبة كل عام، لم يترك مجالاً للأخطاء، محققاً سجلاً نظيفاً جعله محط إعجاب العالم.

ويُظهر المطار الذي يقع في جزيرة اصطناعية في خليج أوساكا، كيف يمكن للدقة اليابانية وثقافة الاحترام أن تحدث ثورة في تجربة السفر، حيث حاز على جائزة «أفضل مطار في العالم لتسليم الأمتعة» من سكاي تراكس (Skytrax) ثماني مرات، آخرها في 2024.

ويعتمد مطار كانساي على نظام صارم لإدارة الأمتعة يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والالتزام البشري الاستثنائي، ووفقاً لتقرير «نيكاي آسيا»، تقوم فرق صغيرة مكونة من موظفين مدربين بفحص كل حقيبة عند تحميلها وتفريغها من الطائرات، مع إجراء فحوصات فورية في حال رصد أي اختلاف في العدد، ويتم تسليم الأمتعة إلى حزام التسليم خلال 15 دقيقة فقط من هبوط الطائرة، مع وضع الحقائب بحيث تكون المقابض متجهة للخارج لتسهيل استلامها.

ووصف تسويوشي هابوتا، مشرف عمليات الأمتعة في تصريح لوسائل إعلام يابانية، نظام العمل في المطار قائلا: «نحن لا نحتاج إلى تدريب خاص، بل إلى التزام يومي بالقواعد واحترام أغراض المسافرين»، مشيرا إلى أن هذا النهج، المتجذر في ثقافة الضيافة اليابانية (أوموتيناشي)، يجعل من فقدان الأمتعة أمراً غير وارد في قاموس المطار.

ويعد مطار كانساي الذي بُني على جزيرة اصطناعية بطول 4 كيلومترات وعرض 2.5 كيلومتر، تحفة هندسية وأول مطار بحري في العالم، ويخدم المطار، الذي يُعتبر سابع أكثر المطارات ازدحاماً في اليابان، مدن أوساكا وكيوتو وكوبي، واستقبل 31.9 مليون مسافر في عام 2019، ومع توقعات باستقبال 37.3 مليون مسافر في 2025 بفضل معرض إكسبو العالمي في أوساكا، يواجه المطار تحديات للحفاظ على سجله المثالي.

عالمياً، تُشير إحصاءات مكتب إحصاءات النقل الأمريكي إلى فقدان نحو 3 ملايين حقيبة سنوياً في الولايات المتحدة، بمعدل 7.6 حقيبة لكل 1000 مسافر. في المقابل، يُعزى نجاح كانساي إلى قلة الرحلات المتواصلة، مما يقلل من فرص الخطأ، إلى جانب نظام فحص دقيق وثقافة عمل تركز على الكمال.