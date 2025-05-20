في حادثة صادمة هزت مدينة أسوان جنوب مصر، أقدم شاب على قتل والده المسن، البالغ من العمر 95 عامًا، وفصل رأسه عن جسده في قرية الكوبانية التابعة لمركز أسوان.

الجريمة، التي وقعت في نجع الحجر، أثارت حالة من الذهول والرعب بين الأهالي، فيما ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم بعد مطاردة سريعة.

وفقًا للتحريات الأولية التي أجرتها مباحث شرطة أسوان، وقعت الجريمة في منزل الأسرة بنجع الحجر، حيث استخدم المتهم آلة حادة للتعدي على والده المسن، مما أدى إلى ذبحه وفصل رأسه عن جسده بشكل مأساوي.

وكشفت المصادر أن المتهم، وهو شاب في العقد الثالث من عمره، يعاني من إدمان المواد المخدرة، مما قد يكون دافعًا وراء ارتكاب الجريمة.

تلقت مديرية أمن أسوان بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة المسن في ظروف مروعة، حيث هرعت قوات الأمن إلى مكان الحادثة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

وأكدت التحريات أن الجريمة لم تنجم عن خلافات عائلية تقليدية، بل يُرجح أن تكون مرتبطة بحالة المتهم النفسية والإدمانية.

بعد ارتكاب الجريمة، حاول المتهم الفرار من مسرح الجريمة، لكن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليه في وقت قياسي بعد عملية ملاحقة دقيقة.

وأفادت تقارير إخبارية أن المتهم أُحيل إلى النيابة العامة، التي بدأت التحقيق معه للكشف عن ملابسات الحادثة والدوافع الحقيقية وراء الجريمة.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة للوقوف على الأسباب الحقيقية للجريمة، مع التركيز على فحص الحالة النفسية والصحية للمتهم.

كما كلفت النيابة خبراء الطب الشرعي بفحص جثة الضحية لتحديد أداة الجريمة وزمن الوفاة بدقة.

ومن المتوقع أن تُجرى جلسات استجواب مكثفة للمتهم لمعرفة ما إذا كانت هناك دوافع أخرى، مثل الخلافات المالية أو العائلية، قد ساهمت في الحادثة.