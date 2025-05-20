أثار سؤال ورد في اختبار تجريبي لمادة التاريخ والجغرافيا، لتلاميذ السنة النهائية بشعبة التسيير والاقتصاد بثانوية أحمد مدغري ببلدة بطيوة في ولاية وهران، غربي الجزائر، موجة غضب واسعة بسبب تضمنه عبارة «قيام دولة إسرائيل».

هذه العبارة، التي اعتُبرت متعارضة مع الموقف الجزائري الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية، دفعت مديرية التربية بالولاية إلى فتح تحقيق عاجل وتوقيف المدرس المسؤول عن صياغة السؤال بشكل تحفظي.

وفقًا لصحيفة «الخبر» الجزائرية، تضمن السؤال المثير للجدل طلبًا من التلاميذ لتحرير مقال حول «قيام دولة إسرائيل»، مما أثار استياء الأهالي والمجتمع التعليمي.

مديرية التربية بوهران أرسلت لجنة تحقيق مستعجلة إلى الثانوية للتحقيق في الواقعة، واستمعت إلى المدرس المسؤول ومدير المؤسسة وزملائه في قسم التاريخ والجغرافيا.

وأكد مدير التربية بالولاية عبدالقادر أوبلعيد، أن السؤال يُعد خطأ جسيماً يستوجب إجراءات عقابية صارمة، مشيرًا إلى إحالة المسؤولين عنه إلى المجلس التأديبي.

وخلال التحقيق، دافع المدرس عن نفسه موضحًا أن الهدف من السؤال كان إبراز الجوانب السلبية لاحتلال الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، وليس الإشادة بقيامها.

ومع ذلك، اعتبرت مديرية التربية أن استخدام عبارة «قيام دولة إسرائيل» يتعارض مع المناهج التعليمية الجزائرية، التي تصف إسرائيل بالكيان الصهيوني والمحتل، وتؤكد دعم الجزائر الثابت للقضية الفلسطينية.

وأكد مدير التربية أن المناهج الدراسية الجزائرية تلتزم بتعليم الطلاب أن إسرائيل هي كيان محتل، وأن أي انحراف عن هذا الموقف يُعد انتهاكًا خطيرًا.

من جهة أخرى، أشعل السؤال جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبر البعض عن غضبهم متهمين النظام التعليمي بالتناقض، بينما رأى آخرون أن الأمر قد يكون مجرد خطأ غير مقصود.