شهدت إسبانيا اليوم (الثلاثاء)، انقطاعاً واسعاً في خدمات الاتصالات والإنترنت، بعد خلل تقني طرأ خلال أعمال تحديث روتينية لشبكة شركة «تليفونيكا»، إحدى كبرى شركات الاتصالات في البلاد.

وتسبب الانقطاع في تعطّل مؤقت لخدمات الهاتف الثابت والإنترنت، إلى جانب تأثر محدود في بعض خطوط الطوارئ، ما استدعى تدخلاً سريعاً من الجهات المعنية لتوفير حلول بديلة وضمان استمرارية الخدمة.

وأوضحت «تليفونيكا» في بيان رسمي أن العطل ناتج عن تعديل في إعدادات الشبكة، مؤكدة أن فرقها الفنية تمكنت من استعادة الخدمة بالكامل خلال ساعات، مع استمرار مراقبة الأداء الفني لضمان الاستقرار.

ويأتي هذا الانقطاع بعد أسابيع من أزمة كهربائية واسعة شهدتها البلاد، في سياق تحديات متزايدة تواجه البنية التحتية الرقمية وقطاع الطاقة في أوروبا.