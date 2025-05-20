أذهل مقطع فيديو نادر العلماء، بعد أن وثّق لحظة تصدع قشرة الأرض وانزلاقها بالتزامن مع وقوع زلزال عنيف بلغت قوته 7.7 درجة في ميانمار.

ورغم أن توثيق مثل هذا النزوح السطحي يتم عادة بعد وقوع الزلازل، فإن توثيقه لحظة الحدث يُعد أمرًا نادرًا للغاية.

وقد التُقطت هذه المشاهد بواسطة كاميرا مراقبة في منشأة الطاقة الشمسية «ثابياي وا» التابعة لشركة «جي بي إنرجي» في ميانمار، وظهرت تشققات الأرض بوضوح في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر موقع «فيسبوك».





وعلق عدد من المتابعين على الفيديو بالقول: «من المخيف رؤية المشهد يتغير بهذا الشكل، إنه تجسيد حي للطاقة الكامنة»، فيما أشار آخر: «إذا شاهدت المقطع لأول مرة ولم تلحظ سوى الممر، أعد مشاهدته مرارًا مع التركيز على مناطق مختلفة».

ووثق المقطع زلزالًا ضرب ميانمار في 28 مارس الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 3,700 شخص وإصابة الآلاف، بعد أن وقع على عمق ضحل لا يتجاوز 10 كيلومترات، وامتد لمسافة 460 كيلومترًا، ما أدى إلى تمزق سطح الأرض وانزياح بعض المناطق بما يفوق 6 أمتار، بحسب موقع «Science Alert».

وقالت ويندي بوهون، عالمة جيولوجيا الزلازل وخبيرة التواصل العلمي في كاليفورنيا، إنها «صُدمت» عندما شاهدت اللقطات من على طول خط الصدع. قالت لشبكة «سي بي إس نيوز»: «لدينا نماذج حاسوبية ونماذج مخبرية، لكن جميعها أقل تعقيدًا بكثير من النظام الطبيعي الفعلي».