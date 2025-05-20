شهدت محافظة البصرة، إحدى أبرز المدن الجنوبية في العراق، حادثة مثيرة للقلق، حيث دخل رجل عراقي في حالة انهيار عصبي خلال نزاع عائلي في منزله، مما دفعه إلى استخدام قنبلة يدوية وسلاح ناري، مهدداً سلامة أفراد عائلته والجيران.

الحادثة، التي وقعت في إحدى المناطق السكنية، أثارت حالة من الذعر بين السكان، واستلزمت تدخلاً أمنياً متقدماً ومشدداً للسيطرة على الوضع المتوتر.

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن السلطات الأمنية تلقت بلاغاً عاجلاً حول اضطرابات في منزل أحد المواطنين بمحافظة البصرة، وعند وصول القوات الأمنية تبين أن الرجل كان في حالة نفسية سيئة بسبب نزاع عائلي تصاعد بشكل كبير، وفي لحظة فقدان السيطرة، قام الرجل باستخدام سلاح ناري وقنبلة يدوية، مما أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة المحيطة.

وأثناء شدة الخلاف أطلق الرجل رصاصة من سلاحه الناري أصابت قدم ابنته، قبل أن يمسك قنبلة يهدد بها الجميع، حتى استجابت القوات الأمنية بسرعة، حيث تم نشر وحدات متخصصة، بما في ذلك فرق مكافحة المتفجرات وقوات التدخل السريع، التي نجحت في احتواء الموقف، وفقاً للتقارير الأولية، وتم إلقاء القبض على الرجل ونقل القنبلة إلى مكان آمن لتفكيكها.

وتُعد البصرة مركزاً اقتصادياً مهماً في العراق، حيث تستحوذ على نسبة كبيرة من إنتاج النفط وتضم المنفذ البحري الرئيسي للبلاد، ومع ذلك، تواجه المحافظة تحديات أمنية واجتماعية معقدة، منها انتشار الأسلحة غير المرخصة بين المدنيين، وهو ما يزيد من خطورة النزاعات العائلية أو العشائرية.

وتشير تقارير إلى أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب نقص الدعم النفسي والصحي، تُسهم في تفاقم مثل هذه الحوادث، في السنوات الأخيرة، شهدت البصرة حوادث مماثلة، بما في ذلك نزاعات مسلحة وعمليات أمنية للسيطرة على اضطرابات ناتجة عن التوترات الاجتماعية أو العشائرية.