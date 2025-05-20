في واقعة مأساوية شهدتها محافظة أسوان، عُثر على جثامين 5 شبان لقوا حتفهم أثناء محاولتهم التنقيب عن الذهب بشكل غير قانوني في منطقة جبال العلاقي جنوب المحافظة، بعدما ضلوا طريق العودة وسط التضاريس الوعرة والظروف المناخية القاسية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً يفيد بالعثور على الجثث في منطقة العلاقي، إذ كشفت التحريات أن الضحايا كانوا في رحلة للتنقيب العشوائي عن الذهب، وأثناء عودتهم فقدوا الاتجاهات، ما أدى إلى وفاتهم نتيجة الإجهاد وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الصحراوية.

وبعد أيام من تغيبهم، قادت جهود الأهالي، الذين اعتادوا التنقل في هذه المناطق بحثاً عن ذويهم المفقودين، إلى اكتشاف الجثامين، والتي تم نقلها إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

وتبيّن أن ثلاثة من الضحايا ينتمون إلى محافظة أسوان، فيما ينحدر الآخران من سوهاج.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يُذكر أن حوادث الوفاة خلال التنقيب غير المرخص عن الذهب تتكرر في المناطق الجبلية بأسوان، خصوصا مع انتشار ظاهرة «الدهابة» – وهم شباب يخاطرون بحياتهم في صحراء الجنوب بحثًا عن المعدن النفيس – في ظل غياب التراخيص وضعف الرقابة، ما يدفع السلطات المصرية باستمرار إلى التحذير من هذه الممارسات الخطرة.