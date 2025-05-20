وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، على تعيين تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب، سفيرًا للولايات المتحدة في فرنسا.

يأتي ذلك في خطوة تعقب منح الرئيس الجمهوري في ولايته الأولى نسيبه عفوًا رئاسيًّا عن إدانة جنائية، وفق «فرانس برس».

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين السفير الجديد لواشنطن بأغلبية 51 صوتًا مقابل 45 صوتًا.

وكوشنر الأب قطب عقارات أمضى عامًا واحدًا في سجن فيدرالي بعد أن حُكم عليه في 2004 بالسجن لمدة عامين بتهمة التهرب الضريبي، وعفا عنه ترمب في نهاية ولايته الرئاسية الأولى.

ويصل كوشنر إلى باريس في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا، الحليفتين التاريخيتين، وأوروبا بشكل عام، توترات بسبب تهديد الرئيس الأمريكي بحرب تجارية.

وتشارلز كوشنر (71 عامًا) هو والد جاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترمب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي.

وعمل جاريد كوشنر مستشارًا لترمب، وخصوصا في شؤون الشرق الأوسط، خلال فترة رئاسته الأولى.

وسيشغل تشارلز كوشنر أيضًا منصب سفير الولايات المتّحدة لدى إمارة موناكو.