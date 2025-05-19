أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة للاطمئنان على صحته، في خطوة أعادت البهجة إلى قلب الفنان الكبير وعائلته.

جاءت المبادرة بعد أزمة صادمة تعرض لها أبو زهرة مع مؤسسة حكومية، أعلنت وفاته رسمياً في خطأ إداري غير مسبوق.

وكشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي مع والده، معبراً عن امتنانه العميق لهذه اللفتة. وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك، كتب أحمد: «نيابة عن عائلتي، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بصحة والدي، وهذه المكالمة كانت بمثابة دفعة معنوية كبيرة، أكدت له أنه ليس منسياً، بل في قلب رأس الدولة رغم انشغالاته الكبيرة».

وأضاف أن هذه اللحظات أعادت الأمل لوالده، مشيراً إلى أن الرئيس يتابع حالته الصحية بشكل دوري، في بادرة تعكس تقديراً خاصاً لرموز الفن المصري.

وقبل أيام، فوجئت عائلة أبو زهرة بقرار صادم من هيئة المعاشات، أوقفت بموجبه معاش الفنان الكبير بعد تلقيها إخطاراً من الأحوال المدنية يفيد بوفاته.

وفي منشور غاضب، عبّر أحمد عن استيائه من هذا الخطأ الجسيم، قائلاً: «لقد اعتدنا الشائعات عن وفاة والدي على مواقع التواصل، لكن أن تصدر مؤسسة حكومية قراراً رسمياً بوفاته، فهذه صدمة لا تُوصف».

وأوضح أن الهيئة طالبت بإثبات أن والده على قيد الحياة، إما بحضوره شخصياً رغم حالته الصحية المتدهورة، أو بزيارة مندوب لمنزله، وهو ما رفضته العائلة بشدة.

وتساءل أحمد: إذا كان هذا يحدث مع فنان بحجم عبدالرحمن أبو زهرة، فكيف هو حال المواطن العادي الذي لا صوت له؟.

ويعاني الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، أحد أعمدة الدراما المصرية، من تدهور صحي خلال الفترة الأخيرة، مما جعله عرضة لشائعات متكررة عن وفاته أو إصابته بأمراض خطيرة مثل ألزهايمر، وهي شائعات نفاها نجله مراراً.

ورغم هذه التحديات، يحرص أبو زهرة على قضاء أيامه في هدوء، بعيداً عن الضجيج، لكنه لم يتوقع أن يواجه أزمة «الوفاة الرسمية» التي أثارت استياء عائلته.

وأكد أحمد أبو زهرة أن عائلته لن تتهاون في مواجهة هذا الخطأ الإداري، مشدداً على ضرورة احترام مكانة والده الفنية والإنسانية، مضيفاً: «والدي يستحق أن يعيش أيامه الأخيرة بسلام، لا أن يُطالب بإثبات أنه حي». ودعا إلى تحسين الإجراءات الإدارية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء، خصوصا مع كبار السن والشخصيات العامة.