في تطور طبي واعد، كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية BMC Musculoskeletal Disorders ونقلها موقع New Atlas، علاجاً مبتكراً يخفف آلام الظهر المزمنة دون الحاجة إلى تدخل جراحي، وذلك عبر زرع أنسجة بشرية مستخرجة من أقراص فقرية لأشخاص متوفين.ويعمل هذا العلاج من خلال استبدال الأنسجة التالفة في العمود الفقري بمادة حيوية مستخلصة من نسيج القرص الفقري، ما يساعد على استعادة وظيفة القرص وتخفيف الضغط الميكانيكي المسبب للألم. وقد أظهرت التجارب نتائج أولية واعدة في تقليل حدة الألم وتحسين جودة حياة المرضى.ويمثل هذا النهج الجديد خطوة متقدمة في مجال الطب التجديدي، ويُعد خياراً بديلاً وآمناً لمن لم تنجح معهم العلاجات التقليدية.