شهدت جزر الكناري، الوجهة السياحية الشهيرة، موجة احتجاجات واسعة شارك فيها آلاف السكان المحليين الغاضبين، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«السياحة المفرطة» التي تُرهق موارد الجزر وتُهدد جودة حياتهم.

وفقاً لموقع «mail online» بدأت المظاهرات صباح الأحد في عدة جزر، بما في ذلك تينيريفي، التي تستقطب سنوياً ملايين السياح، خاصة من بريطانيا.

وخرج السكان إلى الشوارع حاملين لافتات تحمل شعارات مثل: أين تذهب أموال السياحة؟ وتوقفوا عن السياحة المفرطة.. هذا بيتنا، فيما ترددت هتافات تندد بتلوث مياه الصرف الصحي الناتج عن الفنادق، حيث قالت إحدى اللافتات: «السياح يسبحون في المجاري».

كما استخدم المتظاهرون أصدافاً بحرية كبيرة لإصدار أصوات بوق عالية، إلى جانب الطبول، للتعبير عن غضبهم. وأثارت المظاهرات حالة من القلق بين السياح، حيث فضل العديد منهم البقاء داخل فنادقهم أو شققهم المستأجرة.

وقال ألبرتو بابو، سائح إيرلندي يبلغ من العمر 32 عاماً، لصحيفة mail online: لم أغادر شقتي اليوم خوفاً من الحشود، أسمع أصوات الاحتجاجات فقط وأتمنى ألا تتحول إلى عنف.

وتطالب حركة «الكناري لها حدود»، التي تقود الاحتجاجات، بوضع حد أقصى لأعداد السياح، وفرض ضريبة بيئية كبيرة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحظر بناء فنادق جديدة أو مجمعات سياحية، كما يطالبون بهدم المشاريع غير القانونية التي تُسبب أضراراً بيئية.

ومن القضايا الرئيسية التي أثارت غضب السكان ارتفاع أسعار الإيجارات بسبب انتشار منصات التأجير قصير الأمد، ما جعل السكن شبه مستحيل للسكان المحليين. كما يطالبون بتقييد شراء الأجانب للعقارات، التي تُسهم في ارتفاع الأسعار.

وقالت باولا ماكنايت موراليس، مدربة سباحة تبلغ 39 عاماً ونشأت في الجزر: «تينيريفي تستقبل سياحاً أكثر من البرازيل، لم يعد لدينا متسع، لا نعارض السياح الأفراد، لكننا ضد من يلوثون ويخالفون القوانين، شواطئنا ملوثة بمياه الصرف، وحتى دورات المياه العامة مغلقة».

من جانبها، رفضت حركة «الكناري لها حدود» عرض الحكومة المحلية للحوار، وكتبت على منصات التواصل: لا نريد حواراً، نريد أفعالاً، ما يحدث هو بداية انتفاضة اجتماعية تطالب بنموذج عادل للجزر، بعيداً عن الفساد وأصحاب النفوذ.

وأعلن سانتياغو سيزي، رئيس غرفة تجارة الكناري، عن انخفاض بنسبة 8% في حجوزات السياح البريطانيين لصيف 2025 مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لصحيفة «إل ديا»، وأرجع ذلك إلى الاحتجاجات وشعور السياح بعدم الترحيب، إلى جانب تنافس دول مثل تركيا، اليونان، مصر، والمغرب، التي شهدت زيادة في الحجوزات.

في المقابل، أكد لويس ألفونسو، وزير السياحة في تينيريفي، أن الحكومة تعمل على نموذج يوازن بين مصالح السكان والسياح، وأعلن عن خطط للتواصل مع الناشطين لمناقشة مستقبل الجزر.

وتستقبل جزر الكناري، التي يبلغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة، حوالى 18 مليون سائح سنوياً، ما يتسبب في ضغط هائل على الموارد، وتلوث بفعل الوقود الجوي، وازدحام مروري، وأزمة سكنية.

وتُعد هذه الاحتجاجات جزءاً من موجة احتجاجات ضد السياحة تشهدها إسبانيا، والتي جعلت العديد من السياح، خاصة البريطانيين، يشعرون بعدم الترحيب.