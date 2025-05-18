في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على مشجع نادي مالية كفر الزيات، يُدعى «حمادة عزو»، بتهمة ارتكاب فعل فاضح أثناء تشجيعه فريقه في المدرجات خلال مباراة كرة قدم حاسمة، قبيل تأهل الفريق لدوري المحترفين.

ووفقاً لمصادر أمنية، تم ضبط المشجع بعد انتشار مقطع فيديو يُظهره وهو يرقص بملابسه الداخلية وسط الجماهير، في تصرف وُصف بـ«غير اللائق»، ما أثار استياء الحضور وتفاعل الجماهير بالتصفيق والتشجيع.

ويتناول الفيديو تفاصيل الواقعة، حيث ظهر المشجع «حمادة»، وهو في منتصف العقد الخامس من عمره، وهو يخلع ملابسه احتفالاً بانتصار فريقه خلال مباراة هامة لنادي مالية كفر الزيات، حيث كان الفريق على وشك حسم صعوده لدوري المحترفين.

وبحسب شهود عيان، بدأ «حمادة»، وهو أحد أقدم مشجعي النادي، بالاحتفال بحماس شديد، لكنه تجاوز الحدود بخلع ملابسه والرقص بطريقة اعتُبرت مخلة بالآداب العامة.

الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، دفع الأجهزة الأمنية للتدخل السريع، حيث تم إلقاء القبض على المشجع واقتياده إلى مركز شرطة كفر الزيات للتحقيق.

وأثارت الواقعة موجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بتشديد العقوبة على المشجع ليكون عبرة لغيره، بينما دافع آخرون عنه، معتبرين تصرفه عفوياً نابعاً من فرحة الفوز.

ويرى أصدقاء وجيران «حمادة» أنه تصرف بحماس زائد كأي مشجع مخلص لفريقه، ولم يقصد الإساءة.

من جانبه، أعلن وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، فتح تحقيق عاجل في الواقعة، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى سمعة الرياضة المصرية وتتطلب معالجة فورية لضمان عدم تكرارها.

في تعليق مثير للمشجع «حمادة» عبر عن ندمه العميق، قائلاً: «أنا راجل غلبان وعندي مرض وقلعت من فرحتي بفوز فرقتي، أرجوكم ارحموني، ولادي قاطعوني وحياتي اتبهدلت»، مشيراً إلى أن الواقعة تسببت له في أزمة عائلية واجتماعية كبيرة، مطالباً الجمهور بالتسامح.

تم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة كفر الزيات، وجارٍ التحقيق مع المشجع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتشير المصادر إلى أن التهمة الموجهة قد تندرج تحت الفعل الفاضح في مكان عام، وهي تهمة قد تستوجب عقوبة الحبس أو الغرامة وفقاً للقانون المصري.