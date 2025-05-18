شهد مطار شرم الشيخ الدولي، حادثةً مأساويةً أثارت حالة من الصدمة بين المسافرين والعاملين، إذ سقطت لوحة إعلانية ضخمة في منطقة المغادرة على مجموعة من الركاب أثناء انتظارهم صعود طائرتهم، مما أسفر عن وفاة مواطنة كازاخستانية وإصابة اثنتين أخريين من مواطنات كازاخستان بجروح متفاوتة.

ووفقًا لتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبك صمادياروف، التي نقلتها وكالة سبوتنيك، وقعت الحادثة في صالة المغادرة بالمطار عندما انهارت لوحة إعلانية بشكل مفاجئ على الركاب.

وأكدت السلطات الكازاخستانية أن الضحية، وهي مواطنة كازاخستانية لم يُكشف عن هويتها بعد، توفيت على الفور، بينما أصيبت سائحتان أخريان بجروح تراوح بين المتوسطة والطفيفة.

وتم نقل المصابتين على الفور إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، حيث تتلقيان الرعاية الطبية اللازمة.

من جانبها، أكدت السفارة الكازاخستانية في القاهرة أنها تتابع الحادثة عن كثب، وتعمل على تقديم الدعم القنصلي للمصابين وأسرة الضحية.

كما أشارت إلى أنها تنسق مع السلطات المصرية لضمان نقل جثمان المتوفاة إلى كازاخستان في أقرب وقت.