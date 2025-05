شهد سجن «مركز العدالة في نيو أورلينز» بولاية لويزيانا الأمريكية في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، عملية هروب جماعي مثيرة، حيث تمكن 10 سجناء من الفرار بطريقة محكمة تشبه سيناريوهات الأفلام.





بدأ الهروب عندما قام أحد السجناء بإزالة مرحاض معدني داخل زنزانة، ليكشف عن فتحة تؤدي إلى ممر ضيق خلف الجدار. ومن خلال هذا الممر، زحف السجناء واحداً تلو الآخر إلى رصيف تحميل مهجور، بعد ذلك، تسلقوا جداراً خارجياً محاطاً بأسلاك شائكة مستخدمين بطانيات لتفادي الإصابة، ثم عبروا الطريق السريع المؤدي إلى منطقة سكنية.

المثير في الأمر أن عملية الهروب لم تُكتشف إلا بعد مرور أكثر من سبع ساعات، أثناء العد الصباحي الروتيني في الساعة 8:30 صباحاً، ما كشف ثغرات كبيرة في النظام الأمني داخل السجن.

وقبل مغادرتهم، ترك السجناء على جدران الزنزانة عبارات ساخرة منها: «Too Easy LOL» (سهل جدًا)، «Catch us when you can» (امسكوا بنا إن استطعتم)، «We Innocent» (نحن أبرياء)، وهي رسائل تعكس استهزاءهم التام بالحراسة وإجراءات الأمن.

وتمكّنت السلطات من إلقاء القبض على ثلاثة من أصل 10 سجناء فرّوا من السجن، بينما لا يزال السبعة الآخرون طلقاء. وتُجري الأجهزة الأمنية المحلية والفيدرالية، عمليات تمشيط موسعة لتعقّب الفارين، بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في الوقت نفسه، أُوقف ثلاثة من موظفي السجن عن العمل مؤقتاً، للاشتباه بتورطهم في إهمال أو تواطؤ مرتبط بالحادثة.

السلطات أعلنت مكافأة تصل إلى 5,000 دولار لكل من يُدلي بمعلومات تسهم في القبض على أي من الفارين.