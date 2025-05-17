في عملية أمنية واسعة النطاق، تمكنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية أمن إسطنبول من تفكيك شبكة احتيال معقدة استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي للإيقاع بضحاياها، حيث امتدت أنشطتها إلى 28 ولاية تركية وأسفرت عن توقيف 72 مشتبهاً بهم.

ووفقاً لتقارير إعلامية تركية، أنشأت الشبكة مواقع استثمار وهمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وجذبت الضحايا عبر إعلانات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، مُستخدمة أساليب نفسية لإقناعهم بتحقيق أرباح سريعة وضخمة.

كما أنشأ المحتالون أنظمة اتصال شبيهة بمراكز خدمة العملاء، مستعينين بخطوط اتصال مفتوحة وتقنيات «VoIP» لإخفاء هويتهم، ما سهّل عليهم التواصل مع الضحايا دون كشف هويتهم الحقيقية.

وتمكنت الشبكة من تنفيذ عمليات احتيال بقيمة وصلت إلى 65 مليون ليرة تركية في 21 حالة فقط، حيث أُقنع الضحايا بتحويل أموالهم إلى حسابات تابعة للمحتالين مقابل وعود كاذبة بتحقيق مكاسب مالية.

وكشفت التحليلات المالية التي أجرتها الشرطة أن الشبكة لم تكتفِ بجني الأموال من الضحايا، بل عمدت إلى تحويل نحو 500 مليون دولار أمريكي إلى بورصة عملات رقمية مقرها كمبوديا، مستخدمةً 41 شركة وهمية لإخفاء أثر الأموال غير القانونية.

وخلال العملية الأمنية، داهمت فرق الشرطة منازل ومقار عمل المشتبه بهم في 28 ولاية، حيث ضُبطت مبالغ نقدية بلغت 21 ألفاً و100 دولار أمريكي و138 ألف ليرة تركية، إضافة إلى مسدسين غير مرخصين و86 طلقة نارية، فضلاً عن كمية كبيرة من المجوهرات والذهب.

ونُقل الموقوفون إلى مقر مديرية أمن إسطنبول، حيث بدأت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في استجوابهم، وسط استمرار التحقيقات لتتبع مسار الأموال المحوّلة وكشف بقية المتورطين.

وليست هذه العملية الأولى من نوعها في تركيا، إذ سبق أن شهدت البلاد عمليات احتيال إلكتروني مماثلة، ما يعكس خطورة هذه الجرائم التي تستغل نقص وعي المستخدمين بمخاطر الاستثمار عبر الإنترنت.