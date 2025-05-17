أكدت البرازيل، أكبر دولة مُصدرة للدجاج في العالم، أول تفشٍ لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن، ما أدى إلى فرض بروتوكولات حظر تجاري على مستوى البلاد بالكامل من الصين، وهي أكبر المشترين، وبروتوكولات حظر على مستوى الولايات من مشترين آخرين.

وأوضح وزير الزراعة البرازيلي كارلوس فافارو أنه بموجب البروتوكولات القائمة ستحظر دول من بينها الصين والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واردات الدواجن من البرازيل لمدة 60 يوماً.

وقالت الأرجنتين إنها ستعلق وارداتها من منتجات الدواجن البرازيلية جميعها إلى أن يتبين خلو جارتها من إنفلونزا الطيور.

وأضاف فافارو أن البروتوكولات المعدلة في الآونة الأخيرة مع مشترين رئيسيين، مثل اليابان والإمارات والسعودية، تنص على فرض قيود على الشحنات من الولاية المصابة فقط، وفي نهاية المطاف البلدية المعنية فقط.

ولفتت وزارة الزراعة إلى أن تفشي المرض حدث في مدينة مونتينيغرو في ولاية ريو غراندي دو سول في أقصى جنوب البرازيل.

وصدرت البرازيل في 2024 لحوم دجاج بقيمة 10 مليارات دولار تقريباً، وهو ما يمثل نحو 35% من التجارة العالمية.