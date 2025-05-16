حذف المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي (الخميس) منشوراً على «إنستغرام» يظهر فيه أصدافاً بحرية تحمل الرقمين «86 و47» بعد أن زعم ​​الجمهوريون أنه يُمثل تهديداً للرئيس دونالد ترمب.

ويشير الرقم 86 غالباً إلى التخلص من شيء ما، أو التخلص منه، بينما يُمثل الرقم 47 فترة ولاية ترمب الحالية كرئيس رقم 47، وكتب دونالد ترمب الابن على مواقع التواصل الاجتماعي: «جيمس كومي يدعو عفوياً إلى قتل والدي، هذا من تُبجّله وسائل الإعلام الديموقراطية، مُختل عقلياً!».

ونفى كومي - الذي ظهر كناقد لترمب بعد أن أقاله الرئيس في بداية ولايته الأولى - أن تكون الصورة دعوة للعنف، ففي معرض شرحه لحذف المنشور، كتب كومي على «إنستغرام»: «نشرت سابقاً صورة لبعض الأصداف التي رأيتها اليوم في نزهة على الشاطئ، التي افتُرضت أنها رسالة سياسية. لم أكن أدرك أن البعض يربط هذه الأرقام بالعنف، لم يخطر ببالي ذلك، لكنني أعارض العنف بجميع أشكاله، لذا حذفتُ المنشور».

وكتبت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس، أن وزارة الأمن الداخلي وجهاز الخدمة السرية يحققان في تهديد مزعوم وجّهه كومي لترمب.

وصرح متحدث باسم جهاز الخدمة السرية لشبكة CNN أن الجهاز على علم بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه رفض التعليق على مسائل الاستخبارات الوقائية، مضيفاً في بيان: «يُجري جهاز الخدمة السرية تحقيقاتٍ دقيقة في أي شيء يُمكن اعتباره تهديداً مُحتملاً للمشمولين بحمايتنا. نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد، ونحن على درايةٍ بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي المعنية».