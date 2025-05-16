بدأ مشغلو القطارات في شركة «نيوجيرسي ترانزيت» الأمريكية إضراباً يعد الأول منذ 42 عاماً، وينذر بكارثة يومية لأكثر من 100 ألف راكب، ويهدد الأعمال في منطقة نيويورك الكبرى، بحسب «سي إن إن».

وفشلت محاولات التوصل إلى اتفاق لتفادي الإضراب بين إدارة السكك الحديدية ونقابة «الأخوة الدولية لمهندسي القطارات»، التي رفض 87% من أعضائها اتفاقاً تمهيدياً سابقاً كان سيمنحهم أول زيادة في الأجور منذ عام 2019.

ودعت إدارة شركة «نيوجيرسي ترانزيت» الركاب إلى ترتيب بدائل للتنقل، والعمل من المنزل إن أمكن، في ظل اعتماد الأغلبية على هذا الخط للوصول إلى وظائفهم في مدينة نيويورك، ويعد هذا الخط ثالث أكبر خطوط القطارات في الولايات المتحدة.

وسيزيد الإضراب من الازدحام على الجسور والأنفاق التي تربط نيوجيرسي بمانهاتن، وسيكلف البعض رسوم «التسعير المزدحم» التي تصل إلى 9 دولارات، إضافة إلى رسوم الجسور والأنفاق التي تتجاوز ذلك بكثير.

ورغم أن قطاع السكك الحديدية يخضع لقانون فيدرالي عمره قرن من الزمن يُعرف بـ«قانون العمل في السكك الحديدية»، ويحد من قدرة النقابات على الإضراب، فإن تدخّل الكونغرس غير مضمون هذه المرة.

في ديسمبر 2022، تدخل الكونغرس وأجبر عمال السكك الحديدية في خطوط الشحن الكبرى على قبول اتفاقية رفضوها، لكن الخبراء يرون أن فرص التدخل هذه المرة أقل، نظراً إلى أن الإضراب يخص شركة نقل محلية وليس قطاع الشحن الوطني.

وشهدت قطاعات السكك الحديدية الإقليمية سابقاً إضرابات طويلة دون تدخل من الكونغرس، مثل إضراب شركة «نيوجيرسي ترانزيت» عام 1983 الذي استمر شهراً كاملاً، وإضراب SEPTA في بنسلفانيا الذي استمر 108 أيام، و42 يوماً في «مترو نورث».