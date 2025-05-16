أظهرت دراسة حديثة نُشرت عن المعهد الوطني لأمراض القلب في وارسو، أن الزواج قد يكون عاملاً مؤثراً في زيادة الوزن، خصوصاً لدى الرجال، الذين تبيّن أنهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بثلاثة أضعاف مقارنة بغير المتزوجين.ووفقاً للنتائج، فإن الزواج يرفع احتمالية السمنة بنسبة 62% لدى الرجال، بينما تصل النسبة لدى النساء إلى 39%. ويرجّح الباحثون أن انخفاض النشاط البدني، وتكرار تناول الوجبات المشتركة والمناسبات الاجتماعية، إلى جانب الشعور بالاستقرار، عوامل تسهم في ذلك التغير.كما لفتت الدراسة، إلى أن التقبل المجتمعي لزيادة الوزن لدى الرجال قد يقلل من دافعهم للالتزام بعادات صحية، في حين تبقى الضغوط المجتمعية على المرأة أقوى للحفاظ على الوزن.نتائج الدراسة، تسلط الضوء على أهمية تعزيز نمط الحياة الصحي بين الأزواج للوقاية من السمنة ومضاعفاتها.