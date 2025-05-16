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«عكاظ» (جدة) OKAZ_online@
نشرت صحيفة هندية تقريراً تناولت فيه الجدل المتصاعد حول تأثير إشارات «الواي فاي» على صحة الإنسان، خصوصاً خلال ساعات الليل، وما إذا كان إيقاف تشغيل جهاز الراوتر قبل النوم يعود بأي فوائد ملموسة.

وأوضح التقرير أن أجهزة الراوتر تبث إشعاعات غير مؤينة بترددات منخفضة تُعد آمنة علمياً، ولم تُثبت الدراسات أنها تُحدث تغيّرات فسيولوجية في الجسم عند التعرض لها بالمستويات اليومية. وأكد أطباء أن إيقاف الراوتر قد لا يُحدث أثراً جسدياً مباشراً، لكنه قد يُحسّن جودة النوم بشكل غير مباشر من خلال تقليل استخدام الأجهزة ليلاً، وهو ما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة.

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