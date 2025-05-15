أعلنت السلطات الصحية في ولاية تكساس عن تفشي مرض الحصبة، المعروف بكونه أكثر الأمراض المعدية في العالم، في منطقة دالاس- فورت وورث، التي يقطنها ما يقرب من 8 ملايين نسمة.

ووفقاً لموقع «mail online» تأتي هذه التطورات بعد رصد حالتين جديدتين مصابتين بالحصبة مرتبطتين بتفشي المرض الذي بدأ في غرب تكساس في يناير الماضي، والذي أصاب المئات وتسبب في وفاة طفلين.

ووفقاً لتحديث صادر عن إدارة الصحة في تكساس، تم تسجيل إحدى الحالتين في مقاطعة كولين، التي تضم ضواحي بلانو وفريسكو، بينما سُجلت الحالة الأخرى في مقاطعة روكوول على مشارف المدينة.

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل إضافية حول المصابين، مثل أعمارهم، حالة التطعيم الخاصة بهم، أو ما إذا كانوا نقلوا العدوى لآخرين.

ومع ذلك، أثارت هذه الحالات قلقاً كبيراً، خاصة أن دالاس ترتبط يومياً برحلات جوية مع مدن رئيسية مثل لوس أنجلوس، نيويورك، هيوستن، وشيكاغو، مما يزيد من مخاطر انتشار المرض.

ويُعد تفشي الحصبة في تكساس الأكبر في الولايات المتحدة منذ إعلان القضاء على المرض في عام 2000، حيث سجلت الولاية 717 حالة إصابة منذ بداية العام، منها 7 حالات في منطقة دالاس- فورت وورث، المدينة التاسعة من حيث الحجم في الولايات المتحدة.

وأوضحت السلطات أن خمساً من هذه الحالات غير مرتبطة بالتفشي الرئيسي، بل ناتجة عن إصابات من مصادر أخرى، بينما الحالتان الأخيرتان مرتبطتان مباشرة بالتفشي الذي بدأ في غرب تكساس.

وفي إشعار صادر في 10 و11 أبريل، حذرت سلطات مقاطعة كولين من تعرض محتمل للحصبة، بعد أن زار أحد المصابين أماكن عامة في بلانو، بما في ذلك متاجر وول مارت، روس دريس فور ليس، ودولار تري.

من جانبها، أعلنت مقاطعة روكوول في 16 أبريل أن أحد المصابين، الذي سافر مؤخراً إلى غرب تكساس، ثبتت إصابته بالحصبة. وأكدت السلطات أن هذا المريض قضى معظم فترة العدوى في منزله، وتعافى بالكامل ولم يعد معدياً.

وتُظهر البيانات أن معدلات التطعيم ضد الحصبة في المناطق المتضررة أقل من المستوى المطلوب لتحقيق مناعة القطيع (95%).

ففي مقاطعة كولين، بلغت نسبة تطعيم الأطفال في رياض الأطفال 93.3% في عامي 2023 و2024، بينما لم تتجاوز 92% في مقاطعة روكوول.

ويحذر الخبراء من أن هذه النسب المنخفضة تزيد من مخاطر انتشار المرض، خاصة بين الأطفال غير المطعمين، الذين شكلوا غالبية الحالات في تكساس، حيث تم تسجيل 93 حالة دخول إلى المستشفى منذ بدء التفشي.

ولم يقتصر التفشي على تكساس، بل امتد إلى 9 ولايات أخرى، منها نيو مكسيكو التي سجلت 71 حالة، وأوكلاهوما التي سجلت 16 حالة.

ويثير هذا الانتشار مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تفقد حالتها كدولة خالية من الحصبة، خاصة بعد أن تجاوز عدد الحالات في البلاد 1000 إصابة هذا العام، وهي المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك منذ عام 2000.

وأكدت إدارة الصحة في تكساس أن غالبية الحالات المسجلة كانت بين الأطفال دون سن 18 عاماً غير المطعمين، مشددة على أهمية التطعيم كوسيلة فعالة للوقاية من الحصبة.

وقالت الدكتورة جينيفر شوفورد، المفوضة الصحية في تكساس: الحصبة مرض خطير يمكن الوقاية منه بالتطعيم، ندعو الأهالي للتأكد من تلقي أطفالهم لقاح الحصبة لمنع تفشي المرض وحماية المجتمع.