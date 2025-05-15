أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم (الخميس)، بإحالة ثلاثة من كبار مسؤولي الاتحاد المصري للكاراتيه إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامهم بالتسبب خطأً في وفاة اللاعب الشاب يوسف أحمد (17 عامًا) خلال بطولة الجمهورية للناشئين بالإسكندرية، في واقعة أثارت الرأي العام في مصر، وسببت جدلًا واسعًا في البلاد.

وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة وهم: رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات إلى محكمة الجنح المختصة، حيث أرجعت التحقيقات الوفاة إلى إهمال فادح في توفير الرعاية الطبية اللازمة.

وفي 9 فبراير الماضي أصيب يوسف أحمد، لاعب كاراتيه واعد، بضربة قوية قرب القلب أثناء مباراة في بطولة الجمهورية، وبحسب التحقيقات، تسبب غياب الرعاية الطبية الفورية في تدهور حالته، مما أدى إلى نقص تدفق الدم إلى المخ ودخوله في غيبوبة استمرت 41 يومًا، انتهت بوفاته في 21 مارس 2025.

كشفت التحقيقات عن مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون، تضمنت انتهاك قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1643 لسنة 2024، الذي يلزم توفير طاقم طبي مؤهل ومعدات إسعاف متقدمة.

ومن أبرز المخالفات، إسناد الرعاية الطارئة لأطباء غير مرخصين، وتخصص رئيسة اللجنة الطبية في النساء والتوليد، وهو بعيد عن متطلبات الرياضات القتالية، وعدم توفير جهاز الصدمات القلبية الأوتوماتيكي في موقع البطولة، والتعاقد مع شركة إسعاف غير مرخصة، بالمخالفة لتعليمات الاتحاد.

وأوصت النيابة لمنع تكرار مثل تلك الواقعة بضرورة الالتزام بقرار وزير الشباب والرياضة لتوفير أطباء متخصصين في الحالات الحرجة، والتحقق من الملفات الطبية لللاعبين قبل المشاركة، والتعاقد مع شركات إسعاف مرخصة من هيئة الإسعاف المصرية، واختيار رؤساء اللجان الطبية بناءً على الكفاءة والتخصص المناسب.

وأثارت الواقعة استياءً واسعًا بين الرياضيين وأولياء الأمور، الذين طالبوا بمحاسبة صارمة وإصلاحات جذرية في إدارة البطولات الرياضية. وقال والد اللاعب في تصريح مؤثر: «فقدنا يوسف بسبب إهمال لا يغتفر، كان يمكن إنقاذه لو توفرت سيارة إسعاف مجهزة».