أصدرت محكمة جنح الإسكندرية، في مصر، حكماً بسجن والدة المتهم المعروف إعلامياً بـ«سفاح التجمع»، كريم محمد سليم، لمدة 6 أشهر، وذلك لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ يقضي بتسليم حفيدها إلى والدته، لبنى غانم، طليقة المتهم.

جاء هذا الحكم بعد أن رفعت الأم دعوى قضائية تتهم فيها الجدة بالإخلال بحقها القانوني في حضانة ابنها، مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لتفاصيل القضية، احتفظت والدة المتهم بالطفل بعد سجن ابنها في قضية اتهامه بقتل ثلاث سيدات والتخلص من جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.

ورغم صدور حكم قضائي لصالح الأم يمنحها حق الحضانة، رفضت الجدة تسليم الطفل، مما دفع الأم إلى اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى مباشرة ضدها.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الجدة أخلّت صراحةً بواجب احترام الأحكام القضائية، معتبرةً أن امتناعها عن تنفيذ الحكم يُعد مخالفة قانونية جسيمة تستوجب العقوبة.

المتهم، كريم محمد سليم، الذي أُطلق عليه لقب «سفاح التجمع»، يواجه حكماً بالإعدام شنقاً صدر عن محكمة جنايات القاهرة، وتم تأييده في الاستئناف برئاسة المستشار مدبولي كساب، بتهمة قتل ثلاث سيدات بعد تعذيبهن وإجبارهن على تعاطي مواد مخدرة.

وقد أحيلت أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض في الطعن المقدم من المتهم على الحكم يوم 15 مارس 2026، للبت في مدى صحة الإجراءات القانونية.

وفي فيديو نُشر على منصة «تيك توك»، أعلنت لبنى غانم، طليقة «سفاح التجمع»، عن صدور الحكم بحبس والدة طليقها، معربةً عن ارتياحها لاستعادة حقها القانوني في حضانة ابنها.

وأشارت إلى أن هذا الحكم يمثل خطوة نحو تحقيق العدالة في ظل التحديات التي واجهتها بعد انفصالها عن المتهم وقبل وقوع جرائمه.