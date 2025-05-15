أعلنت شركة غوغل خطوة طموحة لتوسيع نطاق مساعدها الذكي جيميناي Gemini ليشمل مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية، بما في ذلك السيارات المزودة بنظام Android Auto، والسيارات ذات التقنيات المدمجة من غوغل، والساعات الذكية العاملة بنظام Wear OS، إلى جانب أجهزة التلفزيون بنظام Google TV ومنصة Android XR للواقع الممتد.

ووفق بيان رسمي عن شركة غوغل، يأتي هذا الإعلان في إطار إستراتيجية غوغل لدمج الذكاء الاصطناعي في حياة المستخدمين اليومية، مما يوفر تجربة تفاعلية أكثر ذكاءً وسلاسة عبر الأجهزة المختلفة.

ووفقاً لإعلان غوغل، سيتم إطلاق جيميناي على نظام Android Auto خلال الأشهر القادمة، يليه دمجه في السيارات المزودة بتقنيات غوغل المدمجة Google Built-in بحلول نهاية العام، بما في ذلك موديلات مثل لينكولن نوتيلوس، رينو R5، وهوندا باسبورت.

ووفقاً لتقارير إعلامية، سيسمح جيميناي للسائقين بالتفاعل مع السيارة باستخدام أوامر صوتية طبيعية دون الحاجة إلى صياغة عبارات محددة، مما يقلل من التشتت أثناء القيادة.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يطلب من جيميناي إيجاد مطاعم تاكو نباتية على الطريق إلى البريد بالقرب من حديقة، وسيقوم المساعد بالبحث عبر تطبيقات مثل Google Maps وتقديم اقتراحات بناءً على تقييمات المستخدمين.

كما يدعم جيميناي ميزة Gemini Live التي تتيح محادثات مستمرة، مثل مناقشة خطط السفر أو الإعداد لاجتماعات، مع دعم أكثر من 40 لغة.

وعلى صعيد الأجهزة القابلة للارتداء، ستصل جيميناي إلى الساعات الذكية العاملة بنظام Wear OS في الأشهر القادمة، مما يتيح للمستخدمين إمكانية إجراء المهمات دون الحاجة إلى الهاتف.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم أثناء التمارين الرياضية أو الطهي أن يطلب من جيميناي تذكيره برقم خزانة الصالة الرياضية أو التحقق من موعد حجز مطعم من بريده الإلكتروني مباشرة عبر الساعة. ويُعد هذا التكامل خطوة لتحسين تجربة المستخدم في اللحظات التي يكون فيها الهاتف غير متاح أو غير عملي للاستخدام.

كما أعلنت غوغل دمج جيميناي في أجهزة Google TV بحلول نهاية العام الحالي 2025، مما سيوفر تجربة ترفيهية مخصصة.

ويمكن للمستخدمين طلب توصيات لأفلام مناسبة للأطفال أو البحث عن محتوى تعليمي، مثل فيديوهات عن النظام الشمسي، إذ يقوم جيميناي بسحب المحتوى المناسب من يوتيوب أو غيره من التطبيقات، إضافة إلى ذلك، ستدعم جيميناي منصة Android XR بالتعاون مع سامسونغ، والتي ستظهر لأول مرة في سماعات الرأس Project Moohan من سامسونغ، مما يتيح تجارب واقع ممتد مثل تخطيط الرحلات باستخدام خرائط وفيديوهات تفاعلية.

وأكدت غيمي كيم مديرة المنتجات وتجربة المستخدم في أندرويد، أن جيميناي سيوفر تجربة طبيعية ومحادثات مرنة، مشيرة إلى أن المستخدمين لن يحتاجوا إلى استخدام عبارات محددة أو كتابة على شاشات صغيرة، مما يجعل التفاعل مع الأجهزة أكثر سهولة وأمانًا، خصوصا أثناء القيادة أو في أوقات الانشغال.

وأضافت أن جيميناي سيتكامل مع تطبيقات مثل Gmail وGoogle Maps وSpotify، مما يتيح إجراء مهمات معقدة مثل تلخيص الرسائل أو ترجمتها إلى لغات أخرى.

وأوضحت غوغل أن معظم ميزات جيميناي في السيارات ستتطلب اتصالًا بالإنترنت، بينما ستدعم بعض السيارات ذات الأجهزة المدمجة تشغيل الميزات دون اتصال إذا توفرت القدرة الحاسوبية اللازمة.

كما تعمل غوغل مع شركات تصنيع السيارات لتطوير أنظمة حوسبة داخلية أقوى لتشغيل جيميناي دون الحاجة إلى الاتصال بالسحابة، مما يعزز الأداء والموثوقية في المناطق ذات الاتصال الضعيف.