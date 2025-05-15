أعلنت السلطات المكسيكية أن 21 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في حادثة مرورية وقعت (الأربعاء) بين 3 مركبات في ولاية بويبلا وسط البلاد.

وقال وزير الداخلية في حكومة بويبلا صامويل أغيلار للصحفيين إن التصادم وقع بين شاحنة وحافلة وصهريج نفط على طريق يربط هذه الولاية بولاية أواكساكا (جنوب).

وأضاف أن «18 شخصاً لقوا مصرعهم في مكان الحادثة، في حين فارق 3 آخرون الحياة في المستشفى».

فيما لم يحدد المسؤول عدد الجرحى، لكنه قال إنهم يتلقون العلاج في مستشفيات المنطقة.

وذكرت صحيفة لا خورنادا المكسيكية أن حادثة تصادم وجهاً لوجه وقعت عندما حاولت شاحنة محملة بالأسمنت تجاوز مركبة أخرى قبل أن تعبر المسار المعاكس وتصطدم بحافلة، ثم تصطدم وجهاً لوجه بشاحنة لنقل الركاب.

ووفقاً للتقرير، سقطت الشاحنة في وادٍ واشتعلت فيها النيران بعد الاصطدام.