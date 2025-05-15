في تطور طبي واعد، أعلن باحثون تطوير دواء جديد يحمل الأمل لفاقدي البصر، إذ يُعتقد أنه قد يساعد العين على ترميم خلاياها التالفة.العلاج الجديد يعتمد على مركب من الأجسام المضادة يستهدف بروتينا يُدعى «Prox1»، الذي يلعب دوراً مهماً في تنظيم الخلايا الجذعية في العين من خلال حجب هذا البروتين، يُحفز الدواء العين على تجديد خلاياها، ما قد يُعيد البصر جزئياً أو كلياً في بعض الحالات.أظهرت التجارب الأولية نتائج مشجعة، حيث لاحظ الباحثون تحسناً في وظائف العين لدى بعض المرضى بعد استخدام الدواء. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية لتأكيد فعالية العلاج وسلامته على المدى الطويل.هذا الاكتشاف يُمثل خطوة كبيرة نحو علاج فقدان البصر، ويُعزز الآمال في تطوير علاجات أكثر فعالية في المستقبل