أظهرت دراسة أجراها باحثون صحيون، أن الخلط بين أعراض حرقة المعدة والنوبة القلبية قد يؤدي إلى تأخر في الحصول على الرعاية الطبية، ما يشكل خطراً مباشراً على الحياة. ووفقاً لما نشرته «العربية نت»، فإن آلام الصدر قد تكون مؤشراً على نوبة قلبية وليس مجرد اضطراب هضمي، خصوصاً إذا صاحبها ضيق في التنفس، تعرّق، أو ألم ينتشر إلى الذراع أو الفك.حرقة المعدة غالباً ما تحدث بعد تناول الطعام، وتتمركز في وسط الصدر، بينما ألم النوبة القلبية قد يكون أشد ويظهر دون ارتباط مباشر بالطعام. يؤكد الأطباء أهمية عدم الاستهانة بأي ألم غير معتاد في منطقة الصدر، لاسيما إذا استمر أو ترافق مع أعراض أخرى.الدراسة توصي بضرورة التوجه إلى الطوارئ لتقييم الحالة طبياً، خصوصاً للمرضى المزمنين وكبار السن، إذ إن التدخل المبكر يمكن أن يكون الفارق بين النجاة والخطر.