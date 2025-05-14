في ظل تغيرات المناخ وزيادة موجات الحر، يصبح اختيار الأطعمة المناسبة أمراً حيوياً للحفاظ على صحة الجسم، هذه الأطعمة يجب أن توفر حلاً بسيطاً وفعالاً للتغلب على الحرارة مع تعزيز العادات الغذائية الصحية.

وفقاً لموقع «Healthshotss» فإنه مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، لا تحتاج دائماً إلى كوب ماء بارد للتغلب على الحر، فمن البطيخ الغني بالماء إلى الزبادي المنعش هناك خمسة أطعمة منعشة تساعد على خفض درجة حرارة الجسم وتحافظ على ترطيبه خلال الأيام الحارة.

المانجو:

تُعد المانجو ملكة الفواكه الصيفية، وهي ليست لذيذة فحسب، بل تُساعد على تبريد الجسم. يمكن تحويلها إلى عصير أو آيس كريم منزلي باستخدام هريس المانجو الطازج مع القليل من العسل والماء أو حليب جوز الهند.

تحتوي المانجو على فيتامينَي A وC اللذين يعززان المناعة ويحافظان على صحة البشرة، ما يجعلها بديلاً صحيا للآيس كريم المليء بالسكر.

بذور الشيا:

هذه البذور الصغيرة غنية بالعناصر الغذائية، وعند نقعها في الماء أو الحليب، تتحول إلى مادة هلامية. بودينغ بذور الشيا، الغني بأحماض أوميغا-3 والألياف ومضادات الأكسدة، يساعد على الهضم، يطيل الشعور بالشبع، ويحافظ على ترطيب الجسم. إنه خيار مثالي للفطور أو الحلوى الخفيفة في الصيف.

النعناع:

يتميز النعناع بتأثيره المبرد الطبيعي. سواء أُضيف إلى المشروبات، أو الصلصات، أو السلطات، فإن أوراق النعناع تمنحك انتعاشاً فورياً. كما يساعد النعناع على تحسين الهضم وتخفيف الصداع الناتج عن الحرارة.

كوب من شاي النعناع أو الماء المنقوع بالنعناع يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في خفض درجة حرارة الجسم.

البطيخ:

يتكون البطيخ من أكثر من 90% ماء، ما يجعله من أفضل الفواكه للصيف. يحافظ على ترطيب الجسم، يبرده، ويرضي الرغبة في تناول الحلويات دون سكر إضافي. يحتوي البطيخ أيضاً على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة يدعم صحة القلب ويحمي البشرة من أضرار الشمس.

الزبادي:

يُعتبر الزبادي غذاء غنياً بالبروبيوتيك يدعم صحة الجهاز الهضمي ويعمل كمبرد طبيعي. يمكن تناوله بمفرده، مع الفواكه، أو تحويله إلى عصائر. يساعد الزبادي على تقليل حرارة الجسم ويوفر الكالسيوم والبروتين، ما يجعله خياراً صحياً ومنعشاً للصيف.

وتُعد هذه الأطعمة ليست فقط منعشة ولذيذة، بل غنية بالعناصر الغذائية التي تدعم الصحة العامة، من تعزيز المناعة إلى حماية البشرة وتحسين الهضم، ومع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن لهذه الخيارات أن تساعد في الحفاظ على الترطيب والانتعاش دون الاعتماد على المشروبات السكرية أو الأطعمة الثقيلة.