عاد الجبن القريش، الذي كان يُعتبر في السابق خياراً غذائياً متواضعاً، ليصبح نجماً غذائياً في عالم فقدان الوزن، إذ يحظى بإشادة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات اللياقة البدنية، وتوصيات خبراء التغذية.

ووفقاً لموقع «medical» الطبي، يُعد الجبن القريش، وهو جبن طازج يُصنع من خلال تخثير الحليب المبستر دون الحاجة إلى عملية تخمير، مصدراً غنياً بالبروتين ومنخفض السعرات الحرارية، ويحتوي كل 100 غرام من الجبن القريش قليل الدسم على:

• البروتين: 10-13 غراماً (معظمها كازين، بروتين بطيء الهضم).

• السعرات الحرارية: حوالى 98 سعرة حرارية.

• الدهون: 2.3-3.9 غرام (أقل في الأنواع الخالية من الدهون).

• الكربوهيدرات: 2.1-4.3 غرام (معظمها لاكتوز).

• الكالسيوم: 73-123 ملغ.

• الفيتامينات والمعادن: (فيتامينات B خصوصاً B12 والريبوفلافين)، إضافة إلى الفوسفور والسيلينيوم والبوتاسيوم.

ويتميز الجبن القريش، مقارنة بمنتجات الألبان الأخرى مثل الزبادي اليوناني أو الريكوتا، بانخفاض نسبة الدهون مع الحفاظ على محتوى بروتيني عالي الجودة.

وتُظهر الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين، مثل الجبن القريش، تزيد من إفراز هرمونات الشبع مثل GLP-1 وPYY، ما يقلل الشهية ويحد من السعرات الحرارية المستهلكة.

كما يساعد على تقليل مستويات السكر بعد الوجبات وتعزيز الشعور بالامتلاء لفترات أطول.

ويوفر الجبن القريش كثافة غذائية عالية مع سعرات حرارية منخفضة، ما يجعله مثالياً لمن يسعون للشعور بالشبع دون زيادة في الوزن، على سبيل المثال، 100 غرام من الجبن القريش خالي الدسم تحتوي على 72 سعرة حرارية فقط مع أكثر من 10 غرامات بروتين.

يتمتع البروتين، خصوصاً الكازين، بتأثير حراري مرتفع، ما يعني أن الجسم يحرق سعرات حرارية أكثر أثناء الهضم، كما يرتبط استهلاك الجبن القريش بتحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم.

وعن كيفية إضافته إلى النظام الغذائي، يمكن خلط الجبن القريش مع الأعشاب، والفلفل الأسود، والطماطم الكرزية لتحضير صلصة غنية بالبروتين، أو دهنه على خبز الحبوب الكاملة مع الأفوكادو.

كما يمكن إضافته إلى البيض المخفوق أو استخدامه في الكيش بدون قشرة، أو كحشوة للفلفل الحلو.

كذلك يمكن مزجه مع القرفة، وخلاصة الفانيليا، والتوت لتحضير وجبة خفيفة، أو استخدامه كبديل للزبادي في العصائر، أو إضافته إلى خليط الفطائر لزيادة البروتين.

ومع تزايد الاهتمام بالصحة واللياقة، يُعد الجبن القريش خياراً اقتصادياً ومغذياً يدعم فقدان الوزن المستدام.