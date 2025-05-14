في رد حاسم على ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض مصر لعاصفة أطلق عليها البعض اسم «شيماء»، أكد عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود القياتي، أن البلاد لم تشهد أي عاصفة بهذا الاسم، مشيراً إلى أن ما حدث كان مجرد نشاط متوقع للرياح، أدى إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة تلفزيونية صباح الأربعاء، أن الرياح لم ترتقِ إلى مستوى العاصفة من حيث السرعة أو التأثير، وأن تسميات العواصف والأعاصير تخضع لمعايير صارمة تضعها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ويتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة دولياً. وأضاف: «ما يتم تداوله من أسماء محلية للعواصف مجرد اجتهادات غير رسمية لا أساس لها من الصحة».

وأشار إلى أن درجات الحرارة الحالية في معدلاتها الطبيعية، حيث تراوح العظمى في القاهرة بين 30 و31 درجة مئوية. وتوقع القياتي استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم وغداً، مع اعتدال في سرعات الرياح.

كما نوه إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة بدءاً من الجمعة، على أن تتجاوز العظمى في القاهرة حاجز 38 درجة مئوية السبت، قبل أن تعود لمعدلاتها الطبيعية اعتباراً من الإثنين القادم.