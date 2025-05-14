شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم (الثلاثاء)، محاولة اختطاف ابنة مسؤول تنفيذي في إحدى شركات العملات المشفرة في وضح النهار ارتكبها 3 أشخاص، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد المختطفين بالاعتداء على مرافق الفتاة التي كانت برفقة ابنها ذي العامين، عندما أرادوا الزج بالفتاة في السيارة التي كانت بالقرب من الرصيف، إلا أن الرجل الذي كان يصطحب الفتاة منعهم رغم الاعتداء عليه، وبعد محاولات فاشلة وتدخل شاب، لاذوا بالفرار.

يذكر أنه في الأشهر الماضية تم اختطاف مدير شركة للعملة المشفرة رفقة زوجته، وطالب المختطفون بفدية مالية بالعملة المشفرة.