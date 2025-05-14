أجبرت قواعد اللباس التي اعتمدها منظمو مهرجان كان السينمائي هذا العام النجمة الأمريكية هالي بيري على تغيير فستانها قبل ساعات من الانطلاق، إذ منعت القوانين ارتداء الأزياء العارية أو الواسعة ذات الذيول الطويلة على السجادة الحمراء.

وخلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء في مدينة كان الفرنسية، أعربت بيري، العضو في لجنة تحكيم الدورة الحالية، عن استغرابها من التعليمات الجديدة، وقالت: «كان لديّ فستان رائع من تصميم جوبتا كنت أنوي ارتداءه هذا المساء، لكن لا يمكنني ذلك لأن ذيله كبير جدا».

وأضافت حاصدة جائزة الأوسكار عام 2001: «اضطررت لتغيير اختياري. ومع ذلك، أعتقد أن الحد من الأزياء العارية ربما يكون قرارا جيدا أيضا».

من جهتها، أكدت إدارة المهرجان أن التعليمات الجديدة تهدف إلى تسهيل حركة الضيوف على السجادة الحمراء وفي صالات العرض، وسط شكاوى متكررة في السنوات الأخيرة من أن بعض الأزياء تعيق الحركة وتسبب إرباكا أثناء الجلوس.