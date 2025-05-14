في حادثة وصفت بالغريبة، رصد رادار مستخدم لتوثيق المخالفات المرورية على الطرقات وسط سويسرا بطة كانت تطير بسرعة زائدة، فيما أظهرت اللقطات أن الطائر قد يكون معتاداً على هذا النوع من «المخالفات»، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقد فوجئت الشرطة في بلدة كونزيغ قرب العاصمة برن عندما اكتشفت أثناء مشاهدة صور الرادار الملتقطة في 13 أبريل الماضي أن بطة برية كانت من بين مخالفين رُصدوا بواسطة نظام التحكم في السرعة، على ما ذكرت البلدية على صفحتها على فيسبوك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت البلدية إن البطة البرية كانت تطير بسرعة 52 كيلومتراً في الساعة في منطقة تبلغ السرعة القصوى فيها 30 كيلومتراً في الساعة.

لكن القضية التي أوردتها صحيفة «برنر تسايتونغ» قبل يومين أثارت الريبة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

فقد تبين أنه قبل 7 سنوات، وفي التاريخ والمكان نفسيهما، رصد الرادار بطة كانت تطير بالسرعة نفسها، أي 52 كيلومتراً في الساعة، وفق ما قالت البلدية التي تساءلت عما إذا كان ذلك خدعة أو صورة تم التلاعب بها.

وعند سؤالها عن هذه الشكوك، أكدت الشرطة استحالة التلاعب بالصور أو نظام الرادار.

فيما تجري معايرة أنظمة الكمبيوتر واختبارها سنوياً من المعهد الفيدرالي السويسري للمترولوجيا، كما أوضحت البلدية في منشورها.